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Хинштейн заявил, что обжалует домашний арест сбившей детей студентки

Майк Габриелян
17 минут назад
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что попросит прокуратуру обжаловать домашний арест девушки, на автомобиле Mazda насмерть сбившей двоих детей в Москве.
Депутат обжалует домашний арест сбившей детей студентки
Фото: ТАССТАСС
«Сделаем все, чтобы не «отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», - написал Хинштейн в Twitter.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло в минувшую пятницу. Иномарка въехала в людей на пешеходном переходе. Ранения получили два мальчика пяти и трех лет, а также девятимесячный младенец, находившийся в коляске. Сопровождавшие их взрослые серьезно не пострадали. Детей госпитализировали, двое старших умерли в больнице.
Известно, что студентка получила права в 2020 году. В СМИ появились кадры ДТП, на них видно, что девушка не обращает внимания на знаки и на соседний автомобиль, остановившийся перед зеброй, по которой идут люди. Напротив, она прибавляет скорость и буквально сносит детей.
За аварию с двумя погибшими девушке грозит до 15 лет колонии. Накануне Никулинский суд столицы заключил виновницу ДТП под домашний арест до 15 сентября. Известно, что 18-летняя девушка получила автомобиль в подарок за прилежную учебу. Случившееся объяснила тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а "сидела в телефоне", сообщает ТВЦ.
Общество,Александр Хинштейн,Генпрокуратура РФ,Госдума,ТВ Центр,Москва,
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