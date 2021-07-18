Депутат обжалует домашний арест сбившей детей студентки

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что попросит прокуратуру обжаловать домашний арест девушки, на автомобиле Mazda насмерть сбившей двоих детей в Москве.

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«Сделаем все, чтобы не «отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», - написал Хинштейн в Twitter.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло в минувшую пятницу. Иномарка въехала в людей на пешеходном переходе. Ранения получили два мальчика пяти и трех лет, а также девятимесячный младенец, находившийся в коляске. Сопровождавшие их взрослые серьезно не пострадали. Детей госпитализировали, двое старших умерли в больнице.

Известно, что студентка получила права в 2020 году. В СМИ появились кадры ДТП, на них видно, что девушка не обращает внимания на знаки и на соседний автомобиль, остановившийся перед зеброй, по которой идут люди. Напротив, она прибавляет скорость и буквально сносит детей.