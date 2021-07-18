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«Фобос»: В Центральной России включится природный «кондиционер»

Ювелина Бернст
35 минут назад
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что природа "включит кондиционер" для жителей Центральной России. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Фобос»: В Центральной России включится природный «кондиционер»
Фото: ТАССТАСС
По словам метеоролога, в понедельник, 19 июля, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт с грозой и ливнем.
Также синоптик предупредил о граде диаметром до 1-3 см и шквалистым усилении ветра, достигающих в порывах 15-20 м/с.
В первой половине дня воздух прогреется до 28-30 градусов, но днем посвежеет до 25-27 градусов. Во вторник, 20 июля, снижение температуры продолжится. В среду и четверг ожидается 21-26 градусов и 19-24 градусов соответственно.
В воскресенье, 18 июля, жителей Москвы ожидает солнечная, сухая погода. В этот день температура воздуха будет на 8 градусов выше нормы.
Общество,Евгений Тишковец,Россия,
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