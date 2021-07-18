«Фобос»: В Центральной России включится природный «кондиционер»

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что природа "включит кондиционер" для жителей Центральной России . Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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По словам метеоролога, в понедельник, 19 июля, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт с грозой и ливнем.

Также синоптик предупредил о граде диаметром до 1-3 см и шквалистым усилении ветра, достигающих в порывах 15-20 м/с.

В первой половине дня воздух прогреется до 28-30 градусов, но днем посвежеет до 25-27 градусов. Во вторник, 20 июля, снижение температуры продолжится. В среду и четверг ожидается 21-26 градусов и 19-24 градусов соответственно.