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В России произошел взрывной рост смертей от наркотиков

Майк Габриелян
34 минуты назад
В России на фоне пандемии коронавируса зафиксировали резкий всплеск смертности от употребления наркотиков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.
В России резко выросла смертность от наркомании
Фото: ТАССТАСС
В 2020 году показатель смертности составил 7316 человек, что на на 60% выше по сравнению с прошлым годом. Такой резкий рост происходит впервые за много лет: в 2016 – 2019 годах от наркотиков умирало от 4,4 до 4,8 тысячи человек.
Статистика показывает, что хуже обстоят дела и с алкоголем. Так, за год 50,4 тысячи россиян скончались от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.
В России также зафиксирован рост смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).
По мнению экспертов, перенесенный COVID-19 усиливал течение других заболеваний.
Общество,Россия,
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