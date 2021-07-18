В России резко выросла смертность от наркомании

России на фоне пандемии коронавируса зафиксировали резкий всплеск смертности от употребления наркотиков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

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В 2020 году показатель смертности составил 7316 человек, что на на 60% выше по сравнению с прошлым годом. Такой резкий рост происходит впервые за много лет: в 2016 – 2019 годах от наркотиков умирало от 4,4 до 4,8 тысячи человек.

Статистика показывает, что хуже обстоят дела и с алкоголем. Так, за год 50,4 тысячи россиян скончались от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.

В России также зафиксирован рост смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).