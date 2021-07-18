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Жители российского поселка сняли на видео «смерч» из комаров

Ювелина Бернст
1 час назад
Поселок Усть-Камчатск в Камчатском крае атаковали полчища комаров, сообщает "Камчатка-информ".
Местные жители рассказали о нашествии кровососущих насекомых, которые тучами кружат над землей. В сети появилось видео, подтверждающее их слова.
По данным портала, рои комаров можно наблюдать ежегодно от нескольких часов до недели. Это приводит в ужас туристов, но жители Усть-Камчатска не удивляются и рассказывают, что «такая беда» всегда приходит в город в середине лета. Однако, по мнению некоторых, в этом году насекомых больше, чем обычно. Люди также признаются, что из-за такой ситуации, летом они перемещаются от здания к зданию бегом.
Специалисты призвали жителей и туристов Усть-Камчатска не паниковать, так как эти комары угрозы для них не представляют. По словам энтомолога Людмилы Лобковой, на кадрах из поселка запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных. Эти комары летают вокруг самок для того, чтобы спариться, объяснила эксперт.
На Камчатке обитает около 12 видов кровососущих комаров. Также в регионе водятся комары-звонцы или хирономиды, которых не интересуют теплокровные, но для которых также типичны летние роения.
Общество,Видео,Камчатский Край,
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