Эксперт рассказал, вредны ли сети 5G для организма человека

По данным представителя американской телекоммуникационной компании, сейчас в пабликах мессенджеров и соцсетях регулярно появляются анонимные посты и сообщения, где излагаются различные теории влияния радиоизлучение стандарта 5G на человеческий организм.

Они сводятся к тому, что радиоволны этих частот опасны для здоровья и могут спровоцировать целый набор всевозможных заболеваний. Во многих сообщениях такого рода утверждается, что новая технология связи негативным образом воздействует на деятельность головного мозга человека.

Комментируя подобные мнения, Стоукс отметил, что многим людям свойственно относиться ко всему новому скептически и даже с подозрением. Новые технологии связи в этом смысле не исключение. Однако, после того как люди ощущают преимущества от того или иного новшества, о мифах и предубеждениях они, как правило, забывают.