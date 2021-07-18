Доктор Мясников рассказал, как стать «пуленепробиваемыми» для COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ученые наши способ, дающий «просто пуленепробиваемую» защиту от коронавирусов.

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По его словам, появились результаты "больших исследований" об иммунитете сразу трех категорий пациентов: переболевших; не переболевших и вакцинированных; переболевших и вакцинированных.

Исследование показало, что иммунитет переболевших хорошо защищает только от коронавируса, вызвавшего болезнь. Значительно хуже он справляется с новыми штаммами, например «Дельтой».

Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммов, исключая «Бету» - южноафриканский штамм. Против него эффективность вакцин ниже.

Идеальный иммунитет оказался у людей, которые и переболели, и вакцинировались. Они защищены от всех известных сегодня штаммов.