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Доктор Мясников рассказал, как стать «пуленепробиваемыми» для COVID-19

Майк Габриелян
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ученые наши способ, дающий «просто пуленепробиваемую» защиту от коронавирусов.
Доктор Мясников рассказал, как стать «пуленепробиваемыми» для COVID-19
Фото: ТАССТАСС
По его словам, появились результаты "больших исследований" об иммунитете сразу трех категорий пациентов: переболевших; не переболевших и вакцинированных; переболевших и вакцинированных.
Исследование показало, что иммунитет переболевших хорошо защищает только от коронавируса, вызвавшего болезнь. Значительно хуже он справляется с новыми штаммами, например «Дельтой».
Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммов, исключая «Бету» - южноафриканский штамм. Против него эффективность вакцин ниже.
Идеальный иммунитет оказался у людей, которые и переболели, и вакцинировались. Они защищены от всех известных сегодня штаммов.
«Переболевшие КОВИДом, вряд ли тяжело заболеют повторно одним из новых вариантов коронавируса, скорее всего все пройдёт в легкой форме. Но если они вакцинируются, то станут просто пуленепробиваемыми!» - процитировал Мясников выводы ученых.
Общество,Александр Мясников,
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