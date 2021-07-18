«Вектор»: старые штаммы COVID вытесняются более заразными

В «Векторе» заявили о вытеснении старых COVID-штаммов более заразными. При этом тяжесть течения заболевания при этом не прогрессирует.

Фото: Reuters Reuters

Александр Семёнов. Об этом заявил РИА Новости глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, который входит в центр «Вектор» Роспотребнадзора

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей. В это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены», — сказал он.

Эксперт также уточнил, что чем заразнее становится вирус, тем выше его эффективность.