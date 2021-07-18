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В «Векторе» заявили о вытеснении старых COVID-штаммов более заразными

Говорит Москваиещё 5
12 минут назад
В «Векторе» заявили о вытеснении старых COVID-штаммов более заразными. При этом тяжесть течения заболевания при этом не прогрессирует.
«Вектор»: старые штаммы COVID вытесняются более заразными
Фото: ReutersReuters
Об этом заявил РИА Новости глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций, который входит в центр «Вектор» Роспотребнадзора, Александр Семёнов.
«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей. В это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены», — сказал он.
Эксперт также уточнил, что чем заразнее становится вирус, тем выше его эффективность.
В России с июня начало расти число заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Если в начале месяца суточный прирост составлял около 9 тысяч инфицированных, то накануне показатель поднялся до 25 тысяч человек.
Общество,Александр Семенов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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