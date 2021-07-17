Минобрнауки усложнило поступление в ВУЗы

России в разгаре приемная кампания в вузы. В нынешнем году часть нововведений усложняет жизнь абитуриентам. Например, отмена второй волны зачислений. Но есть и те, что на руку поступающим.

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Москвичка Килиана поступила на бюджет в Московский международный университет после года подготовки с репетиторами по всем предметам трижды в неделю и победы в олимпиаде. Говорит, в вузе почти нет бюджетных мест. Те, что есть, заняты победителями олимпиад и льготниками:

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— По ЕГЭ поступить в мой ВУЗ было очень сложно. У меня есть одноклассники, которые сдали ЕГЭ на 90+ и они смогли пойти только на очно-заочное на бюджет. На очное мест не хватило, потому что их около 70, а претендует туда человек 200-300.

— Выросла ли, даже по сравнению с прошлым годом, цена на обучение?

— Все-таки какая-то наценка, чуть побольше, чем в прошлом году. Но за первый год она не особо ощутима. Там цена растет уже со второго курса, с третьего. И тогда это уже ощутимая разница, когда ты поступаешь, допустим, должен платить 350 тысяч, а к концу четвертого 450 тысяч будешь платить.

Подавать документы на вузовский конкурс в этом году можно и онлайн и офлайн. Сергей, победитель олимпиады по испанскому, будущий студент Московского международного университета, отмечает, что в те заведения, куда очень хочешь поступить, лучше приходить самому. Дистанционная система подачи может и сбой дать.

Сергей планировал поступать в Высшую школу экономики . Но говорит, пройти туда по ЕГЭ непросто: на бюджет ВУЗ берет только набравших от 310 баллов. А это значит, все три экзамена абитуриент должен сдать на 100 баллов каждый. В нынешнюю приемную кампанию трудно даже олимпиадникам, резюмирует Сергей:

«Очень сильно выиграли олимпиадники, которые поступали в прошлом году, потому что конкуренция была минимальная. Они все были призерами, но, как известно, финал отменили, и всем финалистам 11 класса присвоили звания призеров. Поэтому они были все наравне. И бюджетных мест из-за этого было больше. В этом году все тяжелее. Олимпиадников намного больше. В вуз, в который я подаю, уже шестьдесят олимпиадников подали документы из 3000 поступающих. Именно на мой факультет».

Одно из самых главных новшеств — отмена зачисления в вуз в две волны. До нынешнего года зачисление 80% студентов проводили в первый этап. И еще 20% через несколько дней. Это давало молодежи простор для маневра с окончательным выбором вуза. После первой волны и согласия в менее престижном вузе был шанс подать документы в более престижный на вторую волну, и в случае успеха, отозвать прежнее согласие. Теперь на все 100% мест будут зачислять одним махом. Вчерашние выпускники могут подать заявления в пять вузов сразу и с этого года заявиться на десять специальностей в каждом. То есть фигурировать сразу в пятидесяти конкурсных списках.

Кстати, в этих списках с нынешнего года уже не фамилии, а цифровые коды. Поэтому оценить свои шансы пройти конкурс туда, куда хочешь, и принять решение о поступлении стало труднее. Комментирует начальник управления «Приемная комиссия» Российского экономического университета имени Плеханова, Аюрика Батуева:

Аюрика Батуева начальник управления «Приемная комиссия» Российского экономического университета имени Плеханова «То, что волна одна, на самом деле, нехорошо для родителей, а вузам как раз-таки в этом плане более комфортная ситуация. Потому что всегда была ситуация, когда ребенок, например, зачислялся на первой волне в один вуз. Потом на второй волне проходил в другой вуз и забирал документы из первого, бежал во второй. Но вот это вот «бежал во второй» могло состояться в последний день второй волны. Получалось, что он в том вузе, откуда он уходил, у них образовывалось вакантное место, которое надо было заполнить. И, соответственно, шло проседание по баллу, не по проходному».

В этом году большое распространение в системе высшего образования получила многопрофильность. Это когда студенты разных специальностей поступают на одно направление, а через год-два делятся по факультетам. Процесс распределения не слишком прозрачен и в итоге студент может получить совсем не ту специальность, на которую рассчитывал вначале.

Еще одно новшество этого года — вузы расширили перечень комбинаций дисциплин ЕГЭ, нужных для поступления. К примеру, помимо русского, обществознания и английского можно предоставить результаты по русскому, истории и литературе. Это дает абитуриенту шанс поступить с более высоким проходным баллом.