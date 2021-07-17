"Будете заражаться и умирать": Жириновский обратился к антипрививочникам

Лидер ЛДПРВладимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении тех, кто не желает делать прививку от коронавируса. Он отметил, что законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.
"Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, - все, тюрьма, ибо вы заразили", — заявил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".
Жириновский настоятельно рекомендовал вакцинироваться - он считает, что всем россиянам рано или поздно придется сделать прививки, "иначе будете заражаться и умирать". Ранее в Роструде рассказали, как будут отстранять непривитых сотрудников.