В Сочи показали на видео растущие у набережной ценнейшие трюфели

Сочи , около набережной, было найдено место произрастания ценных грибов – черных трюфелей, сообщает SochiNews.

По данным портала, один из найденных трюфелей весит 360 граммов, другой – менее 100 граммов.

Грибы обнаружили сотрудники одного из сочинских ресторанов недалеко от места работы. Найденные грибы они намерены представить на открытии ресторана 17 июля.