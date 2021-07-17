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В Сочи показали на видео растущие у набережной ценнейшие трюфели

Ювелина Бернст
21 минуту назад
В Сочи, около набережной, было найдено место произрастания ценных грибов – черных трюфелей, сообщает SochiNews.
По данным портала, один из найденных трюфелей весит 360 граммов, другой – менее 100 граммов.
Грибы обнаружили сотрудники одного из сочинских ресторанов недалеко от места работы. Найденные грибы они намерены представить на открытии ресторана 17 июля.
Черные трюфели считаются деликатесом. На рынке один килограмм черного трюфеля стоит от 1 тысячи евро. Размер варьируется от лесного ореха до крупного картофельного клубня. Им свойственны грибной вкус с привкусом глубоко прожаренных семечек или грецких орехов и сильный характерный аромат.
Общество,Видео,Сочи,
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