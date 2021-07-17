В Якутии голодные медведи "тормозят" водителей в поисках еды: видео

В якутских соцсетях набирают популярность фото и видео, на которых запечатлено, как медведица с парой медвежат выпрашивает еду у водителей, выйдя на проезжую часть местного шоссе. Мохнатые «вымогатели» фактически перекрыли движение по дороге. На иллюстрациях, которыми обмениваются пользователи, видно, как мать бесстрашно встает на задние лапы и тянется к окну остановившегося фургона. Водитель машины что-то кидает на землю. К еде бросаются медвежата и жадно ее уничтожают.