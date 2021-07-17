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В Якутии голодные медведи "тормозят" водителей в поисках еды: видео

Елена Прошина
27 минут назад
Голодная медведица с двумя медвежатами повадилась выходить на одно из шоссе в Якутии, где водители подкармливают лесное семейство. Об этом сообщает издания YKT.ru.
В якутских соцсетях набирают популярность фото и видео, на которых запечатлено, как медведица с парой медвежат выпрашивает еду у водителей, выйдя на проезжую часть местного шоссе. Мохнатые «вымогатели» фактически перекрыли движение по дороге. На иллюстрациях, которыми обмениваются пользователи, видно, как мать бесстрашно встает на задние лапы и тянется к окну остановившегося фургона. Водитель машины что-то кидает на землю. К еде бросаются медвежата и жадно ее уничтожают.
Мнения пользователей соцсетей относительно произошедшего разделились. Одни из них умиляются милым мишкам. Другие жалеют косолапых, предполагая, что природные пожары, бушующие сейчас на территории Якутии, вынудили медведей искать пропитание у человека. Третья категория комментаторов активно критикует тех, кто подкармливает зверей. Они уверены, что однажды прикормленный человеком медведь перестает его бояться и будет потом терроризировать ближайшие населенные пункты, регулярно появляясь там в поисках пищи.
Общество,Видео,Республика Саха (Якутия),
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