Эпидемиолог назвал условия для карантина в регионах России

По мнению Шункова, глобальный карантин имеет смысл вводить, если смертность от COVID-19 возрастет в разы или появится какая-то вариация, которая будет протекать в тяжелой форме у больше половины заболевших.

При этом в случае его введения, нужно вообще исключить пересечение людей между собой, «иначе смысла от такой профилактики не будет», считает врач. Также, при введении локдауна, государство должно взять на себя финансовую ответственность в обеспечении граждан всем необходимым — продуктами питания и средствами личной гигиены, поскольку иначе люди продолжат выходить из дома, в том числе на работу.