В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Эпидемиолог назвал условия для карантина в регионах России

Ювелина Бернст
1 час назад
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для карантина в регионах России, передает Ura.ru.
Эпидемиолог назвал условия для карантина в регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Шункова, глобальный карантин имеет смысл вводить, если смертность от COVID-19 возрастет в разы или появится какая-то вариация, которая будет протекать в тяжелой форме у больше половины заболевших.
Эпидемиолог отметил, что локдаун является крайней мерой профилактики.
При этом в случае его введения, нужно вообще исключить пересечение людей между собой, «иначе смысла от такой профилактики не будет», считает врач. Также, при введении локдауна, государство должно взять на себя финансовую ответственность в обеспечении граждан всем необходимым — продуктами питания и средствами личной гигиены, поскольку иначе люди продолжат выходить из дома, в том числе на работу.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился с мнением Шункова, отметив, что для введения карантина должны быть очень серьезные предпосылки. По мнению Аграновского, введение карантина — это вопрос полномочий субъектов и ситуации в регионах.
Накануне власти Тывы объявили об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Жителям запрещено передвижение без производственной и служебной необходимости, приостановлена работа рынков, розничной торговли непродовольственными товарами, салонов красоты, химчисток, бань, туристических компаний, выставок и конференций, а также ограничено посещение парков и игровых зон. Временно приостановили работу детские сады.
Общество,Алексей Аграновский,МГУ,РИА Ura.ru,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители