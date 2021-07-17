Эпидемиолог назвал условия для карантина в регионах России

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для карантина в регионах России
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Ura.ru.
По мнению Шункова, глобальный карантин имеет смысл вводить, если смертность от COVID-19 возрастет в разы или появится какая-то вариация, которая будет протекать в тяжелой форме у больше половины заболевших.
Эпидемиолог отметил, что локдаун является крайней мерой профилактики.
При этом в случае его введения, нужно вообще исключить пересечение людей между собой, «иначе смысла от такой профилактики не будет», считает врач. Также, при введении локдауна, государство должно взять на себя финансовую ответственность в обеспечении граждан всем необходимым — продуктами питания и средствами личной гигиены, поскольку иначе люди продолжат выходить из дома, в том числе на работу.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
согласился с мнением Шункова, отметив, что для введения карантина должны быть очень серьезные предпосылки. По мнению Аграновского, введение карантина — это вопрос полномочий субъектов и ситуации в регионах.
Накануне власти Тывы объявили об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Жителям запрещено передвижение без производственной и служебной необходимости, приостановлена работа рынков, розничной торговли непродовольственными товарами, салонов красоты, химчисток, бань, туристических компаний, выставок и конференций, а также ограничено посещение парков и игровых зон. Временно приостановили работу детские сады.