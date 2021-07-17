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Эксперты: Половина консервов из сайры в России может быть подделкой

Елена Прошина
38 минут назад
Во многих консервах, заявленных как изготовленные из сайры, может вообще не содержаться этой рыбы. Такие выводы Россельхознадзора приводит РБК.
Эксперты: Половина консервов из сайры в России может быть подделкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалисты Россельхознадзора проверили 858 недавно оформленных электронных документов в системе «Меркурий». В них сырьем или продуктом переработки была указана сайра. В 448 из них ведомство обнаружило, что в указанной там продукции либо вовсе отсутствует сайра, либо ее там меньше, чем положено по нормам расхода сырья.
Напомним, что система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и отслеживания попадающей под государственный ветеринарный надзор продукции. Что касается проверенных 858 электронных транзакций в системе, то они охватывают партии сырья для консервов общим весом 6 000 тонн. Из них было изготовлено 7300 тонн консервов – преимущественно сайры в собственном соку. Согласно же нормативам, из 6000 тонн рыбы может получиться не более 5000 тонн консервов.
Сотрудники ведомства, в частности, выяснили, что 3500 тонн консервов были изготовлены из 1900 тонн сырья сайры, что в принципе невозможно без подлога. Еще в 878 тоннах консервов сайра отсутствовала вообще.
Проверка затронула 26 рыбоперерабатывающих предприятий из 16 российских регионов.
Общество,Россельхознадзор,Россия,
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