Эксперты рассказали, как избавиться от спам-звонков

Эксперты перечислили несколько алгоритмов, с помощью которых можно уменьшить количество навязчивых рекламных звонков по телефону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Fotolia / StudioPortoSabbia Fotolia / StudioPortoSabbia

Большая часть входящих звонков российским абонентам – около 63% — были спамом. Такие данные агентство приводит со ссылкой на статистику приложения Kaspersky Who Calls.

Опрошенные изданием эксперты назвали несколько способов борьбы с навязчивой телефонной рекламой. Среди них – установка на смартфон специализированного мобильного приложения для выявления номеров, с которых ранее другим абонентам приходили спам-звонки. Минус такого метода в том, что при этом пользователь дает приложению доступ к своей телефонной книжке и прочим личным данным, хранящимся в телефоне. Он не может быть уверен, что программа не передает их куда-то на сторону по собственной инициативе.

Второй способ борьбы с телефонным спамом услуги операторов телефонной связи. Он эффективен, поскольку сам оператор «видит» характер звонков абонентов своей сети и может выявлять подозрительную активность.

Еще один способ – «народный». Согласно ему, человеку просто не стоит принимать вызовы с незнакомых номеров. Однако тут есть риск ограничить свое общение, упустив действительно нужный звонок среди потока спама.