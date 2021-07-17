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Названы четыре способа избавиться от спам-звонков

Елена Прошина
42 минуты назад
Эксперты перечислили несколько алгоритмов, с помощью которых можно уменьшить количество навязчивых рекламных звонков по телефону. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперты рассказали, как избавиться от спам-звонков
Фото: Fotolia / StudioPortoSabbiaFotolia / StudioPortoSabbia
Большая часть входящих звонков российским абонентам – около 63% — были спамом. Такие данные агентство приводит со ссылкой на статистику приложения Kaspersky Who Calls.
Опрошенные изданием эксперты назвали несколько способов борьбы с навязчивой телефонной рекламой. Среди них – установка на смартфон специализированного мобильного приложения для выявления номеров, с которых ранее другим абонентам приходили спам-звонки. Минус такого метода в том, что при этом пользователь дает приложению доступ к своей телефонной книжке и прочим личным данным, хранящимся в телефоне. Он не может быть уверен, что программа не передает их куда-то на сторону по собственной инициативе.
Второй способ борьбы с телефонным спамом услуги операторов телефонной связи. Он эффективен, поскольку сам оператор «видит» характер звонков абонентов своей сети и может выявлять подозрительную активность.
Еще один способ – «народный». Согласно ему, человеку просто не стоит принимать вызовы с незнакомых номеров. Однако тут есть риск ограничить свое общение, упустив действительно нужный звонок среди потока спама.
Одним из самых эффективных алгоритмов борьбы с навязчивыми рекламными звонками эксперты считают занесение в ручном режиме каждого номера, с которого вам позвонили спамеры, в «черный список» личного смартфона.
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