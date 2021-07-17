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В Госдуме рассказали о несправедливых пенсиях россиян

Елена Прошина
48 минут назад
Пенсия у человека, проработавшего всю жизнь на низкооплачиваемой должности, должна быть выше нынешнего уровня. Такое мнение депутатов Госдумы Сергея Вострецова и Олега Шеина приводит URA.ru.
В Госдуме рассказали о несправедливых пенсиях россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В этом есть некая несправедливость. Я считаю, как минимум в два раза должна отличаться минимальная пенсия работающего человека от пенсии человека, который не работал совсем», — заявил депутат фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов.
По мнению представителя «Справедливой России» Олега Шеина, существующее положение вещей в пенсионной сфере вызвано тем, что размеры пенсий в России занижены. Депутат отметил, что минимальная сумма пенсионной выплаты равна примерно 6 000 рублей. Он считает, что проблема маленьких пенсий вызвана, в том числе и тем, что большое количество людей трудится без официального оформления на работу. То есть они, с точки зрения Пенсионного фонда были фактически безработными.
Напомним, что размер страховой пенсии рассчитывается, в первую очередь, на основе величины зарплаты гражданина и зависящих от нее размеров страховых отчислений в Пенсионный фонд. При высокой зарплате работника пенсия его будет высокая, при низкой маленькая. Трудовой стаж гражданина при расчете размера его пенсии играет гораздо меньшую роль.
Общество,Сергей Вострецов,Олег Шеин,Единая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,
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