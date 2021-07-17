В Госдуме рассказали о несправедливых пенсиях россиян

По мнению представителя «Справедливой России» Олега Шеина, существующее положение вещей в пенсионной сфере вызвано тем, что размеры пенсий в России занижены. Депутат отметил, что минимальная сумма пенсионной выплаты равна примерно 6 000 рублей. Он считает, что проблема маленьких пенсий вызвана, в том числе и тем, что большое количество людей трудится без официального оформления на работу. То есть они, с точки зрения Пенсионного фонда были фактически безработными.