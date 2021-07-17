Кабмин одобрил закон о защите пенсий россиян

В законопроекте, в частности, предусмотрен прямой запрет на появление каких-либо организаций-посредников между застрахованным гражданином и негосударственным пенсионным фондом. Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. У гражданина также появится возможность запретить Пенсионному фонду
рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом за исключением его личного визита в ПФР.