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Правительство одобрило закон о защите пенсий россиян

Елена Прошина
53 минуты назад
Кабинет министров одобрил проект закона, защищающего пенсионные накопления граждан от действий недобросовестных финансовых организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.
Кабмин одобрил закон о защите пенсий россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Граждане, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой», — прокомментировал направленность законопроекта премьер-министр Михаил Мишустин.
В законопроекте, в частности, предусмотрен прямой запрет на появление каких-либо организаций-посредников между застрахованным гражданином и негосударственным пенсионным фондом. Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. У гражданина также появится возможность запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом за исключением его личного визита в ПФР.
Новелла направлена на рассмотрение в Госдуму.
Общество,Михаил Мишустин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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