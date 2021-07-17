Названы регионы-лидеры по сокращению продолжительности жизни в России

Практически во всех субъектах РФ
упала продолжительность жизни, однако сильнее всего – в Чечне
. Такие данные привел Росстат
, пишет
РБК.
Средний срок жизни гражданина России за 2020 год уменьшился на 1,8 года, упав до уровня 71,54 года. Исключением стал лишь один регион – Севастополь. Там средняя продолжительность жизни выросла на 0,05 года до 73,53 года.
В Чечне за прошлый год падение продолжительности жизни оказалось самым сильным в стране, достигнув 5% - снижение составило 3,8 года. В Ненецком АО и Липецкой области оно составило 3,7%. Тут люди стали жить меньше на 2,8 года. Республика Дагестан снизила показатель продолжительности жизни населения на 3,4% -- (на 2,7 года).
Список регионов с самым долгоживущим населением возглавляет Ингушетия. Там этот показатель достигает 81,5. На втором месте Дагестан с результатом 76,4 года. На третьем Москва (76,2 года).
Кроме того, в России одной из максимальных в мире остается разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин. На данный момент она составляет около десяти лет: 76,4 года у женщин 66,5 года у мужчин.