Названы регионы-лидеры по сокращению продолжительности жизни в России

Практически во всех субъектах РФ упала продолжительность жизни, однако сильнее всего – в Чечне . Такие данные привел Росстат пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Средний срок жизни гражданина России за 2020 год уменьшился на 1,8 года, упав до уровня 71,54 года. Исключением стал лишь один регион – Севастополь. Там средняя продолжительность жизни выросла на 0,05 года до 73,53 года.

В Чечне за прошлый год падение продолжительности жизни оказалось самым сильным в стране, достигнув 5% - снижение составило 3,8 года. В Ненецком АО и Липецкой области оно составило 3,7%. Тут люди стали жить меньше на 2,8 года. Республика Дагестан снизила показатель продолжительности жизни населения на 3,4% -- (на 2,7 года).

Список регионов с самым долгоживущим населением возглавляет Ингушетия. Там этот показатель достигает 81,5. На втором месте Дагестан с результатом 76,4 года. На третьем Москва (76,2 года).