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В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса

Ювелина Бернст
28 минут назад
В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие изменения в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новые ограничения коснутся организаций отдыха детей и их оздоровления, где привито против COVID-19 менее 95% персонала. Причем речь идет о вакцинации двумя компонентами препарата. С 1 августа такие детские лагеря переведут в закрытый режим работы, то есть будет запрещено проживание персонала за пределами организаций.
При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Помимо этого, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.
С июня в Крыму из-за коронавируса под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, а также рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.
Общество,Республика Крым,
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