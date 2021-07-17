В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса

Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие изменения в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новые ограничения коснутся организаций отдыха детей и их оздоровления, где привито против COVID-19 менее 95% персонала. Причем речь идет о вакцинации двумя компонентами препарата. С 1 августа такие детские лагеря переведут в закрытый режим работы, то есть будет запрещено проживание персонала за пределами организаций.

При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Помимо этого, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.