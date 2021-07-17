Сергей Кириенко перечислил плюсы и минусы ЕГЭ

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина
. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами, включая проект для школьников "Большая перемена". В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.