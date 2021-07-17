Сергей Кириенко перечислил плюсы и минусы ЕГЭ

В качестве минусов ЕГЭ он назвал тот факт, что "в последние годы в основном идет натаскивание на сдачу тестов", что "смещает фокус образования". "Согласен, что проектной работы в школьном образовании сегодня почти нет, много другого чего не хватает", - признал первый замглавы Администрации президента.