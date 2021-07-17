В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кириенко: ЕГЭ добавил справедливости образованию, но натаскивание на тесты стало минусом

ТАСС
38 минут назад
Единый госэкзамен (ЕГЭ) для выпускников школ дает возможность поступить в вузы жителям удаленных населенных пунктов, однако его минусом является "натаскивание на тесты". Такое мнение высказал в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с победителями проектов платформы АНО "Россия - страна возможностей" в рамках второй смены молодежного форума "Территория смыслов".
Сергей Кириенко перечислил плюсы и минусы ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дискуссия по ЕГЭ идет бесконечно. Нельзя спорить, что его наличие сделало для большого количества ребят, особенно из удаленных, малых городов, дальних регионов возможность поступления в институты. С точки зрения возможностей, это добавило справедливости", - констатировал Кириенко.
Видео дня
В качестве минусов ЕГЭ он назвал тот факт, что "в последние годы в основном идет натаскивание на сдачу тестов", что "смещает фокус образования". "Согласен, что проектной работы в школьном образовании сегодня почти нет, много другого чего не хватает", - признал первый замглавы Администрации президента.
По его мнению, решение проблемы может состоять из двух частей, в том числе в добавлении в школьное образование "проектных направлений". С другой стороны, полагает Кириенко, "страшного нет, если какие-то возможности [школьникам] будут давать смежные проекты, такие как "Большая перемена".
"Мир меняется все больше в сторону того, что у каждого из нас есть возможности все больше выбирать свой собственный трек, направление, что называется в интернете таргетирование", - пояснил он. "Не удастся школьное образование полностью сделать так, что бы оно подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные. Есть проектные направления, которые надо добавлять в школьное образование, но что-то должно оставаться с возможностью получить это за счет дополнительных внешкольных проектов", - уточнил Кириенко, обратив внимание, что именно такую цель и миссию имеет проект "Большая перемена".
Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами, включая проект для школьников "Большая перемена". В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.
Общество,Сергей Кириенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители