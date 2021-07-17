«Может быть опасно»: Иммунолог оценил риск при регулярной ревакцинации

По его словам, это не доказанный эффект, а лишь предположение. Ученый отметил, что аналогичный результат наблюдался при многократных введениях многих вакцин. По его словам, в данный момент должны исследоваться все эффекты от повторных вакцинаций от коронавируса. Он предполагает, что подавляющее большинство граждан описанную им проблему не ощутят. По его словам, ревакцинация, как правило, общей нагрузки на иммунную систему не создает.

Комментируя мнение других ученых о том, что у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется на протяжении нескольких лет, Крючков сказал, что после сезонных коронавирусов у среднестатистического человека иммунитет сохраняется около двух лет. Иммунолог предположил, что у переболевших COVID-19 иммунная защита будет держаться примерно столько же. Однако, предостерег ученый, она не гарантирует 100-процентное предохранение от нового заражения. По этой причине он рекомендовал переболевшим коронавирусам вакцинироваться примерно через девять месяцев после выздоровления.