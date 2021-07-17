Пострадавшим в Абхазии российским туристам начали угрожать расправой

Россиянам Тимуру Салимгариеву и Александру Филояну , получившим месяц назад тяжелые огнестрельные ранения во время отдыха в абхазской Пицунде , начали поступать угрозы. Об этом сообщает МК.

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«Нам пишут: «Вам надо было голову прострелить», «Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы», - заявили пострадавшие.

Около месяца назад, вечером 14 июня 36-летние Александр Филоян и Тимур Салимгариев отдыхали в обществе девушек в кафе пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. В какой-то момент к компании приблизился 43-летний местный житель Дмитрий Пилия и стал приставать к дамам. Когда россияне попытались призвать его к порядку, абхазец достал пистолет и расстрелял туристов в упор.

Пилия придерживается иной версии. Якобы он подошел к молодым людям, чтобы попросить их уменьшить громкость музыки, а его начали за это бить и он был вынужден достал пистолет ради самообороны.

В результате у Салимгариева насчитали семь пулевых ранений. У него в двух местах сломано левое колено, фрагменты бедренной кости. Филоян получил не менее трех попаданий. Одна пуля попала в тазобедренную артерию и он потерял много крови. Также у него пострадало левое колено, существовала угроза ампутации левой ноги.