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Пострадавшим в Абхазии российским туристам начали угрожать расправой

Елена Прошина
58 минут назад
Россиянам Тимуру Салимгариеву и Александру Филояну, получившим месяц назад тяжелые огнестрельные ранения во время отдыха в абхазской Пицунде, начали поступать угрозы. Об этом сообщает МК.
Пострадавшим в Абхазии российским туристам начали угрожать расправой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нам пишут: «Вам надо было голову прострелить», «Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы», - заявили пострадавшие.
Около месяца назад, вечером 14 июня 36-летние Александр Филоян и Тимур Салимгариев отдыхали в обществе девушек в кафе пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. В какой-то момент к компании приблизился 43-летний местный житель Дмитрий Пилия и стал приставать к дамам. Когда россияне попытались призвать его к порядку, абхазец достал пистолет и расстрелял туристов в упор.
Пилия придерживается иной версии. Якобы он подошел к молодым людям, чтобы попросить их уменьшить громкость музыки, а его начали за это бить и он был вынужден достал пистолет ради самообороны.
В результате у Салимгариева насчитали семь пулевых ранений. У него в двух местах сломано левое колено, фрагменты бедренной кости. Филоян получил не менее трех попаданий. Одна пуля попала в тазобедренную артерию и он потерял много крови. Также у него пострадало левое колено, существовала угроза ампутации левой ноги.
Теперь не только пострадавшие получают угрозы. Недоброжелатели в соцсетях вышли на друзей и родственников Салимгариева. Неизвестные утверждают, что россияне сами спровоцировали Пилию. Поэтому они требуют удалить сообщения о произошедшей трагедии, грозя расправой в случае невыполнения ультиматума.
Общество,Дмитрий Пилия,Александр Филоян,Пицунда,Абхазия,
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