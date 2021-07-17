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Вопреки запрету: Тысячи людей прошли крестным ходом по Екатеринбургу

Елена Прошина
1 час назад
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге, не смотря на сложную ситуацию с коронавирусом в городе, состоялся массовый крестный ход в память об убийства семьи императора Николая II. Об этом сообщает канал Е1.
Перед началом шествия, приуроченного к ежегодным «Царским дням», вечером 16 июля верующие провели литургию возле Храма на Крови. К моменту ее окончания у храма собрались, по неофициальным данным, около 3000 человек, в том числе дети.
Это произошло вопреки прямому запрету проводить это традиционное массовое мероприятие со стороны губернатора Екатеринбурга Евгения Куйвашева.
«В этом году мы не будем проводить крестный ход в «Царские дни», - написал Куйвашев в своем Instagram.
Тем не менее, крестный ход состоялся. Перед его началом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал паломников соблюдать санитарные меры и двигаться не организованно.
По окончании литургии толпа верующих двинулась колонной в сторону проспекта Ленина. Сотрудники ГИБДД обеспечили им проход через проезжую часть. По сообщениям очевидцев, большинство участников шествия не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.
После 5:00 по местному времени (3:00 по Москве) основная масса верующие прибыла к монастырю в Ганиной яме, где, как считалось, были захоронены останки семьи Романовых. После этого мероприятие завершилось без каких-либо эксцессов.
Общество,Видео,Николай II,Евгений Куйвашев,ГИБДД,Екатеринбург,
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