Вопреки запрету: Тысячи людей прошли крестным ходом по Екатеринбургу

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге , не смотря на сложную ситуацию с коронавирусом в городе, состоялся массовый крестный ход в память об убийства семьи императора Николая II . Об этом сообщает канал Е1.

Перед началом шествия, приуроченного к ежегодным «Царским дням», вечером 16 июля верующие провели литургию возле Храма на Крови. К моменту ее окончания у храма собрались, по неофициальным данным, около 3000 человек, в том числе дети.

Это произошло вопреки прямому запрету проводить это традиционное массовое мероприятие со стороны губернатора Екатеринбурга Евгения Куйвашева

«В этом году мы не будем проводить крестный ход в «Царские дни», - написал Куйвашев в своем Instagram.

Тем не менее, крестный ход состоялся. Перед его началом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал паломников соблюдать санитарные меры и двигаться не организованно.

По окончании литургии толпа верующих двинулась колонной в сторону проспекта Ленина. Сотрудники ГИБДД обеспечили им проход через проезжую часть. По сообщениям очевидцев, большинство участников шествия не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.