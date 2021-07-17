Сдержать пандемию: как регионы борются с COVID

В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о частичном снятии введенных ранее ограничений. В этот же день власти Тувы , напротив, усилили меры борьбы с коронавирусом — речь по сути идет о региональном локдауне. О том, как в российских регионах пытаются остановить распространение инфекции — в материале «Газеты.Ru».

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Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В регионе запретили передвижение граждан без производственной необходимости или неотложных нужд. Об этом сообщила в пятницу, 16 июля, пресс-служба правительства республики.

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"В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19 правительство региона приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер, направленных на ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения - без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 14 июня на протяжении пяти недель в республике продолжается значительный прирост заболеваемости COVID-19, недельные темпы прироста сохраняются стабильно высокими и составляют от 28,6% до 66%. При этом рост заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп. По данным Минздрава Тувы, за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения, в стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1 384 больных, в тяжелом состоянии находятся 250 человек. Свободный коечный фонд составляет 13,3% из 1 597 инфекционных коек, в пятницу был развернут еще один ковидный госпиталь - на базе лицея N16 Кызыла.

Какие еще ограничения ввели власти Тувы

В регионе приостановлена деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, а также розничная торговля непродовольственными товарами.

Также приостановлена работа вещевых рынков, уличная торговля, торговля через автоматы, работа парков, скверов и игровых зон.

Под запретом оказалась и работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, осуществляющих прием и размещение граждан в гостиницах (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).

Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций, кроме дежурных групп. Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости.

На подъездных путях к самым популярным среди жителей республики озерам - Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы.

Ситуация в других регионах

Ранее двухнедельный локдаун действовал в Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, это позволило снизить нагрузку на медучреждения.

В Москве, напротив, снимается часть введенных ранее ограничений. Так, с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кода при входе в кафе и рестораны. Кроме того, с понедельника, согласно новому указу мэра города Сергея Собянина, будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита. Разрешено проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемиологических требований. Открываются детские игровые комнаты и возобновляется работа фудкортов.

В Саратове ограничительные меры на работу заведений общественного питания продлены до 23 июля.

Запрет на ночную работу ресторанов во многих регионах действует с 23:00 до 07:00, но в Забайкалье, например, общепит закрывается уже в 21:00 по местному времени, а в Приморье рестораны и кафе могут работать до 02:00.

В Томской области посетителям фудкортов разрешили сидеть за столиками, но количество мест для посадки при этом вдвое сократили.

В Астраханской, Владимирской, Ленинградской областях, Пермском крае и других регионах массовые мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, а в Вологодской области и Забайкальском крае они запрещены повсеместно.