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Умер рэпер Биз Марки

ТАССиещё 3
29 минут назад
Американский рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки (Biz Markie), умер на 58-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.
Умер рэпер Biz Markie
Фото: ReutersReuters
По его данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Сообщается, что рэпер умер в больнице.
"Творческое наследие <...> [Biz Markie] останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой", - приводит издание слова представителя семьи.
Как сообщает телекомпания CNN, Холл приобрел всемирную известность в 1989 году, когда его песня Just a Friend ("Просто друг") вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps ("Биз никогда не спит") стал золотым. Он также снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая научно-фантастическую комедию "Люди в черном 2".
Общество,Шоу-бизнес,Марсель,
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