Умер рэпер Biz Markie

Как сообщает телекомпания CNN , Холл приобрел всемирную известность в 1989 году, когда его песня Just a Friend ("Просто друг") вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps ("Биз никогда не спит") стал золотым. Он также снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая научно-фантастическую комедию "Люди в черном 2".