За "шведский стол" в Турции будут штрафовать

Гостиницы в Турции , которые переходят на «шведский стол» в период пандемии, могут получить штраф или их вовсе закроют, рассказал РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

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«В ситуации, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле обнаруживаются нарушения, то на него налагается штраф. А если отель продолжает упорствовать и игнорирует введенные нормы, то ему могут запретить вести деятельность. К сегодняшнему дню уже несколько таких гостиниц оштрафовали, а затем закрыли», — рассказал эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что туристы заметили значительное отступление от правил, которые были введены в Турции для борьбы с коронавирусом — например, в ряде отелей вернули шведский стол для комфорта туристов.

В некоторых отелях Антальи туристы заметили существенное отступление от правил, введенных в Турции для борьбы с коронавирусом. Например, если летом прошлого года привычный шведский стол отсутствовал, поскольку еда находилась за прозрачными экранами, а на блюда ее накладывали официанты в масках и перчатках, то сейчас все возвратилось на круги своя.