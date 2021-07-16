За "шведский стол" в Турции будут штрафовать

Гостиницы в Турции
, которые переходят на «шведский стол» в период пандемии, могут получить штраф или их вовсе закроют, рассказал РИА Новости
глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
«В ситуации, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле обнаруживаются нарушения, то на него налагается штраф. А если отель продолжает упорствовать и игнорирует введенные нормы, то ему могут запретить вести деятельность. К сегодняшнему дню уже несколько таких гостиниц оштрафовали, а затем закрыли», — рассказал эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что туристы заметили значительное отступление от правил, которые были введены в Турции для борьбы с коронавирусом — например, в ряде отелей вернули шведский стол для комфорта туристов.
В некоторых отелях Антальи туристы заметили существенное отступление от правил, введенных в Турции для борьбы с коронавирусом. Например, если летом прошлого года привычный шведский стол отсутствовал, поскольку еда находилась за прозрачными экранами, а на блюда ее накладывали официанты в масках и перчатках, то сейчас все возвратилось на круги своя.
Напомним, весной 2020-го года в Турции запустили программу «Здоровый туризм». Благодаря ей власти планировали внушить отдыхающим из других стран уверенность в безопасности нахождения на курортах. Она предусматривала получение авиакомпаниями, аэропортами, отелями, ресторанами и другими компаниями сферы обслуживания туристов специальных сертификатов, которые подтверждают надлежащий уровень гигиены, чистоты и соблюдения мер против коронавируса.