В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Скоро начну действовать": Ди Каприо ответил властям Якутии на отказ от помощи в тушении пожаров

Анна Безрукова
18 минут назад
Актер Леонардо Ди Каприо готов оказать помощь в тушении пожаров в Якутии, несмотря на отказ местных властей. Об этом сегодня сообщила «Афиша Daily».
"Скоро начну действовать": Ди Каприо ответил властям Якутии на отказ от помощи
Фото: ReutersReuters
Ди Каприо отметил, что его благотворительный фонд начал расследование происходящего в Сибири.
«Скоро я начну действовать», — отметил актер.
Ранее якутские власти отказались от помощи Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров.
«Мы рады, что представители мировой общественности и актеры мирового уровня обращают внимание на эту ситуацию. Тем не менее мы на территории региона — наши силы занимаются тушением лесных пожаров, ситуация там контролируется», — пояснил министр экологии Якутии Сергей Сивцев.
Таким образом, представители министерства экологии республики уверены, что они самостоятельно смогут ликвидировать огонь.
Ранее блогер и активистка Роза Дьячковская обратилась к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой обратить внимание на пожары в Якутии. Звездный американский актер ответил и дал обещание помочь в их ликвидации.
Также ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников дал положительную оценку действиям якутских властей по тушению лесных пожаров. Указывается, что усугублению пожароопасной ситуации в республике во многом способствовали погодные условия. В текущем году впервые за 150 лет наблюдений в центральных районах Якутии была зафиксирована аномально жаркая и сухая погода с отсутствием дождей. Это и выступило причиной возникновения множества лесных пожаров.
Общество,Иван Советников,Леонардо ДиКаприо,Рослесхоз,Афиша Daily,Республика Саха (Якутия),
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители