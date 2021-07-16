"Скоро начну действовать": Ди Каприо ответил властям Якутии на отказ от помощи

Ди Каприо отметил, что его благотворительный фонд начал расследование происходящего в Сибири.

Ранее блогер и активистка Роза Дьячковская обратилась к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой обратить внимание на пожары в Якутии. Звездный американский актер ответил и дал обещание помочь в их ликвидации.