"Скоро начну действовать": Ди Каприо ответил властям Якутии на отказ от помощи

Ди Каприо отметил, что его благотворительный фонд начал расследование происходящего в Сибири.
«Скоро я начну действовать», — отметил актер.
Ранее якутские власти отказались от помощи Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров.
«Мы рады, что представители мировой общественности и актеры мирового уровня обращают внимание на эту ситуацию. Тем не менее мы на территории региона — наши силы занимаются тушением лесных пожаров, ситуация там контролируется», — пояснил министр экологии Якутии Сергей Сивцев.
Таким образом, представители министерства экологии республики уверены, что они самостоятельно смогут ликвидировать огонь.
Ранее блогер и активистка Роза Дьячковская обратилась к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой обратить внимание на пожары в Якутии. Звездный американский актер ответил и дал обещание помочь в их ликвидации.
Также ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников
дал положительную оценку действиям якутских властей по тушению лесных пожаров. Указывается, что усугублению пожароопасной ситуации в республике во многом способствовали погодные условия. В текущем году впервые за 150 лет наблюдений в центральных районах Якутии была зафиксирована аномально жаркая и сухая погода с отсутствием дождей. Это и выступило причиной возникновения множества лесных пожаров.