В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роковой год после страшной болезни: последнее пророчество Джуны о России

Анна Безрукова
1 час назад
Советская и российская писательница, руководитель «Международной академии альтернативных наук», целитель и астролог Джуна Давиташвили до своей смерти в 2015 году успела дать прогноз о том, что ожидает Россию в течение предстоящих лет.
Роковой год после страшной болезни: последнее пророчество Джуны о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
2021 год она называла роковым для страны.
Следует заметить, что официальная медицина отказывалась признавать у Джуны какие-либо экстрасенсорные способности. Но до настоящего времени россияне проявляют интерес к оставленным ею пророчествам.
Так, целительница и прорицательница, как сообщает Newinform, предупреждала о пятилетнем непростом периоде, который придется пережить России. Причем 2021 год будет роковым для страны, считала она.
"Предшествовать роковому периоду будет опасная болезнь, что в легких поселится", – приводит издание слова Джуны.
Она также говорила, что в результате этого периода многие люди в стране обеднеют. Но сфера сельского хозяйства будет развиваться.
Кроме этого, целительница отмечала, что руководить страной будут блестяще, а после окончания кризиса начнется прекрасное будущее, и люди почувствуют, что Россия – это лучшее место для жизни на Земле.
"Россия будет процветать, и все равно нам удастся обойти весь мир!" –была уверена астролог.
Несмотря на дар пророчеств, который имела Джуна, официальная медицина не признавала ее способностей. После кончины единственного сына Вахтанга, умершего в 2001 году, целительница начала вести закрытый образ жизни. Она рассказывала, что ее мучает бессонница, ночные кошмары и плохое здоровье. В 2015 году Джуны не стало, на тот момент ей шел 66-й год.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители