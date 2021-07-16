Роковой год после страшной болезни: последнее пророчество Джуны о России

Советская и российская писательница, руководитель «Международной академии альтернативных наук», целитель и астролог Джуна Давиташвили до своей смерти в 2015 году успела дать прогноз о том, что ожидает Россию
в течение предстоящих лет.
2021 год она называла роковым для страны.
Следует заметить, что официальная медицина отказывалась признавать у Джуны какие-либо экстрасенсорные способности. Но до настоящего времени россияне проявляют интерес к оставленным ею пророчествам.
Так, целительница и прорицательница, как сообщает Newinform
, предупреждала о пятилетнем непростом периоде, который придется пережить России. Причем 2021 год будет роковым для страны, считала она.
"Предшествовать роковому периоду будет опасная болезнь, что в легких поселится", – приводит издание слова Джуны.
Она также говорила, что в результате этого периода многие люди в стране обеднеют. Но сфера сельского хозяйства будет развиваться.
Кроме этого, целительница отмечала, что руководить страной будут блестяще, а после окончания кризиса начнется прекрасное будущее, и люди почувствуют, что Россия – это лучшее место для жизни на Земле.
"Россия будет процветать, и все равно нам удастся обойти весь мир!" –была уверена астролог.
Несмотря на дар пророчеств, который имела Джуна, официальная медицина не признавала ее способностей. После кончины единственного сына Вахтанга, умершего в 2001 году, целительница начала вести закрытый образ жизни. Она рассказывала, что ее мучает бессонница, ночные кошмары и плохое здоровье. В 2015 году Джуны не стало, на тот момент ей шел 66-й год.