Проверки в ресторанах и ночных клубах с отменой QR-кодов не прекратятся – власти

Ранее Сергей Собянин
принял решение отменить с 19 июля вход в рестораны по QR-кодам. По его словам, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации. Также мэр поблагодарил москвичей и столичных рестораторов за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.