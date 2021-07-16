В Туве ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Запрещены передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

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"В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19 правительство региона приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер, направленных на ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты <...>. Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения - без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых", - говорится в сообщении.

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Приостановлена деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, а также розничная торговля непродовольственными товарами. Также приостановлена работа вещевых рынков, уличная торговля, торговля через автоматы, работа парков, скверов и игровых зон.

Под запретом работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездка. Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп. Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости.

На подъездных путях к самым популярным среди жителей республики озерам - Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы.