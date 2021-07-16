Двойные стандарты: Захарова ответила ЕСПЧ на требование по однополым бракам

«Есть такой документ – Европейская конвенция по правам человека. В ней присутствует статья 12. Именно на нее регулярно ссылается ЕСПЧ. Она гласит: «Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права», – написала Захарова в Telegram.

Она также добавила, что в конце декабря 2020 года Совет Европы опубликовал пояснения к этой статье, которые не являются нормативными, но определяют некий нарратив в трактовании брака. Согласно этим пояснениям, право на брак относится к браку между одним неженатым мужчиной и одной незамужней женщиной в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами-членами.

«Почему же, когда речь заходит о, например, многоженстве или трактовках моногамии, Совет Европы рассматривает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной, а в остальных случаях – как пойдет?» – поинтересовалась представитель МИД.

Она также напомнила, что в Европейской конвенции по правам человека и в документах ЕСПЧ в контексте брака регулярно подчеркивается необходимость соотношения, соответствия вырабатываемых ими положений и рекомендаций национальному законодательству стран.

«И вот практический пример. В 2016 году гражданин Сирии решил попросить убежище в Швеции, ему нужно было перевести туда своих детей и двух жен. Сирийцу и детям Швеция разрешила въезд по программе воссоединения семей, а женам отказала, руководствуясь вышеупомянутой статьей. Формулировка бесподобна: как и положено в демократических обществах для защиты морали, прав и свобод остальных. И это Швеция с ее нетривиальным отношением к отношениям», – отметила Захарова.

Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно. В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.

Позиция россиян и Конституция РФ однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости регистрировать однополые отношения, даже несмотря на решение ЕСПЧ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, компромиссной формы регистрации искать не нужно", - заявил он журналистам.

По словам Пескова, президент также никак не решение ЕСПЧ не реагировал и в отношении сущности брака он ориентируется на позицию граждан России и на Основной закон страны.

В Европейской конвенции о правах человека, которую ратифицировала Россия, нет ничего о регистрации однополых браков. Всё остальное — «вольные интерпретации» Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые противоречат обновлённой Конституции РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире радио Sputnik.

Косачев пояснил, что наднациональное законодательство — в данном случае Европейская конвенция о правах человека, на которую ссылается ЕСПЧ в своём решении, — является для России обязательным к исполнению.

«Но где в Конвенции можно увидеть пункты о ЛГБТ или однополых браках? Там этого нет и в помине! Всё остальное — интерпретации ЕСПЧ. Причём довольно вольные интерпретации, которые делают действия суда крайне уязвимыми», — заявила сенатор.

При этом вице-спикер напомнил, что у нас есть конституционная норма, согласно которой брак — это союз мужчины и женщины.

«Это — положение Основного закона нашей страны. Поэтому совершенно точно решение ЕСПЧ (об обязанности РФ регистрировать однополые браки. — Прим. ред.) мы выполнять не будем», — отметил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. В своём Telegram-канале политик написал, что им следует подать в отставку.

Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение, — говорится в его сообщении.

Володин напомнил, что в России не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону. Также в стране действует норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому — недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель, — отметил Володин.

В Совфеде ответили на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Об этом сенатор Андрей Клишас заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, Россия не обязана выполнять данное требование, и это ее право зафиксировано в Конституции. Парламентарий подчеркнул, что постановление ЕСПЧ фактически направлено на легализацию однополых браков в России в нарушение положений ее законодательства. Вопрос о признании подобных браков и создании соответствующего инструментария должен решаться исходя из особенностей культурно-исторического развития страны и сложившегося в обществе консенсуса, резюмировал сенатор.

Совет Госдумы в пятницу принял заявление в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о требовании признания в России однополых браков, депутаты назвали это навязыванием чуждых ценностей. Об этом журналистам сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

"Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ, - сказал он. - Это навязывание чуждых нам ценностей". "Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции РФ", - подчеркнул спикер.

В тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории" страны.

"Представители разных политических фракций в Совете Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывания чуждых российскому народу "ценностей", - говорится в заявлении.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.