В России составят список товаров для производства из вторсырья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить перечень продукции и товаров, для производства которых можно будет использовать вторичное сырье. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Такое распоряжение премьер дал по итогам посещения выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге

Министерством промышленности. Законопроект о перечнях продукции и товаров из вторсырья будет подготовлен к 1 ноября Министерством природных ресурсов

Новая инициатива позволит сократить объемы отходов, увеличить объемы использования вторичных ресурсов и простимулирует компании к применению вторсырья в промышленности.

Мишустин рассказал, что новый закон закрепит количественные требования по использованию вторсырья при производстве товаров и упаковки, а также введет разные ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара.

Возможно, будет введен повышенный коэффициент для трудно перерабатываемой и вообще не перерабатываемой продукции

«Президент поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объём захоронения отходов. И сегодня это одна из важнейших задач», - подчеркнул Мишустин.

В прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила рассмотреть идею запрета на импорт материалов из вторсырья. Она называла эту меру возможным стимулом для внутренней переработки.

В качестве альтернативы запрету на импорт власти рассматривали понижающий коэффициент при расчете экологического сбора (с производителей и импортеров), если товар и упаковка произведены из вторсырья и подлежат утилизации.