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В России составят список товаров для производства из вторсырья

Мария Иванова
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить перечень продукции и товаров, для производства которых можно будет использовать вторичное сырье. Об этом сообщается на сайте правительства.
В России составят список товаров для производства из вторсырья
Фото: EPAEPA
Такое распоряжение премьер дал по итогам посещения выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.
Законопроект о перечнях продукции и товаров из вторсырья будет подготовлен к 1 ноября Министерством природных ресурсов и Министерством промышленности.
Новая инициатива позволит сократить объемы отходов, увеличить объемы использования вторичных ресурсов и простимулирует компании к применению вторсырья в промышленности.
Мишустин рассказал, что новый закон закрепит количественные требования по использованию вторсырья при производстве товаров и упаковки, а также введет разные ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара.
Возможно, будет введен повышенный коэффициент для трудно перерабатываемой и вообще не перерабатываемой продукции
«Президент поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объём захоронения отходов. И сегодня это одна из важнейших задач», - подчеркнул Мишустин.
В прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила рассмотреть идею запрета на импорт материалов из вторсырья. Она называла эту меру возможным стимулом для внутренней переработки.
В качестве альтернативы запрету на импорт власти рассматривали понижающий коэффициент при расчете экологического сбора (с производителей и импортеров), если товар и упаковка произведены из вторсырья и подлежат утилизации.
В Минэкономразвития также выступали за то, чтобы при госзакупках приобреталась продукция из вторсырья.
Общество,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Минприроды,Минэкономразвития,Минпромторг,Россия,Екатеринбург,
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