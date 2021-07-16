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Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Газета.Ru
36 минут назад
Самарская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий жителей, которые работают с населением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление главного санврача региона Светланы Архиповой.
Самарская область ввела обязательную вакцинацию от COVID
Фото: Tatyana Makeyeva/ReutersTatyana Makeyeva/Reuters
Компании должны провести вакцинацию «работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания и государственным гражданским служащим».
Не прививаться могут жители Самарской области, у которых есть противопоказания. Вакцинация первым компонентом должна быть проведена до 7 августа. В Самарской области коронавирусом заразились 70 984 человека, скончались 2 449 пациентов.
Ранее власти Кабардино-Балкарии и Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан в связи с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Пройти вакцинацию первым компонентом препарата жители республики должны до 10 августа, а завершить ее до 1 сентября.
Общество,Самарская Область,
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