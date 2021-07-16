Пока вы спали: пандемия ударила по мировой энергетике

Фото: Рамблер Рамблер

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Видео дня

BP зафиксировал рекордный спад в мировой энергетике

В ежегодном статистическом обзоре глобальной энергетики от британской корпорации BP отмечается, что из-за пандемии коронавируса резко снизился спрос на энергию всех источников происхождения, а потребление вернулось на уровень 2016 года. Об этом сообщают «Известия».

По данным экспертов, самый сильный удар пришелся на нефтяную промышленность. Всего мир использовал в прошлом году 91 млн баррелей нефти в день в среднем, что является худшим показателем с 2012 года. При этом нефтяные компании, закаленные прошлым кризисом, смогли быстро и эффективно решить проблему сокращения производства.

ВС Украины выступил против Зеленского

Верховный суд признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отставке главы Конституционного суда Александра Тупицкого, пояснив, что украинский лидер нарушил гарантии независимости и неприкосновенности судей. При этом в офисе Зеленского заявили, что это решение будет обжаловано, а Тупицкий все равно не сможет вернуться к работе. Что происходит на Украине, разбирались «Известия».

Издание напомнило, что конфликт между КСУ и президентом страны возник после того, как суд отменил обязательное декларирование доходов для чиновников и отменил тюремное наказание за заведомо ложные сведения в декларациях. После решения КСУ посольство США на Украине потребовало «восстановить веру людей в то, что государство может бороться с коррупцией», а Зеленский начал атаку на судей.

ЦБ предупредил о начислении банками незаконных платежей

Вызванный пандемией кризис привел к тому, что в России резко увеличились просрочки по кредитам. Из-за этого банки и микрофинансовые организации стали начислять заемщикам незаконные платежи, а общий размер «штрафных санкций» стал превышать ограничения, установленные законом. Об этом со ссылкой на письмо регулятора сообщают «Известия».

По данным Центробанка, некоторые финансовые организации нарушают закон, начисляя при возникновении проблемной задолженности помимо неустойки платежи, не указанные в индивидуальных условиях договора. При этом были случаи, когда за базу для начисления неустойки принималась не сумма просрочки и процентов, а сумма всего долга.

В России могут свернуть программу льготного автокредитования

Минпромторг намерен отказаться от перезапуска в августе программы льготного автокредитования. Об этом пишет «Коммерсант». https://www.kommersant.ru/doc/4901024?from=main_1

По данным источников издания, на программу было выделено 5 млрд рублей, но лимиты финансирования отозваны из-за дефицита машин и «перегрева» рынка.

В ЮНИСЕФ нашли миллионы голодающих россиян

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в России более девяти миллионов человек живут в условиях нехватки еды, из них 400 тысяч находятся на грани голода. Об этом пишет «Свободная пресса».