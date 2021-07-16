Россиянам сократили сроки оформления паспортов

С 1 июля 2022 года россияне смогут оформить новые паспорта за пять рабочих дней. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В настоящий момент паспорт оформляется за 10 дней, если документы поданы по месту жительства, 30 дней — в остальных случаях.

При его составлении сравнивались документы в 199 странах мира. В основе рейтинга лежит индекс свободы перемещения, который указывает, сколько гражданин определенной страны может посетить государств, если он не будет оформлять визу или получит ее в упрощенном порядке. Специалисты сравнивали безвизовый доступ к 227 направлениям путешествий.