В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Отели Севастополя с 16 июля будут принимать гостей по справке о вакцинации или антителах

ТАСС
24 минуты назад
Отели Севастополя с пятницы будут принимать только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител.
Отели Севастополя ужесточили правила приема гостей
Фото: ТАССТАСС
Соответствующее решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.
"Запретить с 16 июля 2021 года бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от коронавируса или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте указа губернатора Севастополя.
Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала ТАСС, что бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам. Туристы, планировавшие остановиться в ее гостинице, уже предупреждены об изменении требований.
В конце зимы темпы распространения коронавирусной инфекции в городе снизились, в течение весны фиксировали 20-30 случаев заражения в сутки, в июне показатели заболеваемости вновь стали расти. За последние сутки зарегистрировано 119 новых случаев.
Общество,ИТАР-ТАСС,Севастополь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители