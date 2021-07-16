Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Мамонова

Траурное обращение опубликовано на сайте РПЦ. «С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного», — написал патриарх.

Патриарх обратил внимание на то, что Мамонов однажды преодолел духовный кризис, но переосмыслил свою жизнь. «Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм «Остров», где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести», — заключил патриарх Кирилл.