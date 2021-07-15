Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Петра Мамонова

По мнению патриарха, Пётр Мамонов «на языке искусства ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести».

Как передавало ИА REGNUM, основатель и лидер группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией. Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в московскую городскую клиническую больницу 40, где был подключен к аппарату ИВЛ.