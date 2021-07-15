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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

ИА Regnum
1 час назад
Патриарх Московский и все Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью музыканта и актёра Петра Мамонова. Обращение предстоятеля Русской православной церкви к родным и близким артиста опубликовала пресс-служба Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Петра Мамонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С глубокой скорбью узнал о кончине Пётра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесённой коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества», — говорится в соболеновании.
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Патриарх Кирилл отметил, что «почивший был необычайно талантливым человеком, одарённым яркой харизмой и тонким чувством прекрасного».
«Он прошёл непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьёзный внутренний кризис, Пётр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать всё, чтобы быть достойным высокого христианского призвания. Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство», — указал он.
Глава Русской православной церкви отметил, что «настоящим потрясением для многих» стал фильм Павла Лунгина «Остров», в котором Пётр Мамонов в образе монаха Анатолия «показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции».
По мнению патриарха, Пётр Мамонов «на языке искусства ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести».
«Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, вселил во Обители Небесные, идеже праведные упокояются, а всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил», — заключил патриарх Кирилл.
Как передавало ИА REGNUM, основатель и лидер группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией. Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в московскую городскую клиническую больницу 40, где был подключен к аппарату ИВЛ.
Общество,Патриарх Кирилл,Петр Мамонов,Павел Лунгин,РПЦ,
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