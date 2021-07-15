Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Петра Мамонова

«С глубокой скорбью узнал о кончине Пётра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесённой коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества», — говорится в соболеновании.
«Он прошёл непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьёзный внутренний кризис, Пётр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать всё, чтобы быть достойным высокого христианского призвания. Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство», — указал он.
«Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, вселил во Обители Небесные, идеже праведные упокояются, а всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил», — заключил патриарх Кирилл.