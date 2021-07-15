В России могут поменять правила поступления в вузы

«Проектом приказа вносятся изменения в порядок приема, в том числе в части зачета в качестве результата вступительного испытания наиболее высокого из результатов (результат ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профессионального образования), включения в заявление о согласии на обработку персональных данных согласия на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения, представления не документа об образовании, а информации о нем при подаче заявления о приеме посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», увеличения длительности основного этапа зачисления: 3-9 августа, проведения однопрофильного конкурса при приеме на места в пределах целевой квоты», - говорится в тексте.