В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Минобрнауки РФ подготовило изменения в правила зачисления абитуриентов в вузы

Агентство «Москва»иещё 5
14 часов назад
Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа о внесении изменений в правила приема абитуриентов в организации высшего образования. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту приказа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России могут поменять правила поступления в вузы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Проектом приказа вносятся изменения в порядок приема, в том числе в части зачета в качестве результата вступительного испытания наиболее высокого из результатов (результат ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профессионального образования), включения в заявление о согласии на обработку персональных данных согласия на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения, представления не документа об образовании, а информации о нем при подаче заявления о приеме посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», увеличения длительности основного этапа зачисления: 3-9 августа, проведения однопрофильного конкурса при приеме на места в пределах целевой квоты», - говорится в тексте.
Отмечается, что новые правила должны применяться при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, начиная с 2022-2023 учебного года.
Общество,Результаты ЕГЭ,Минобрнауки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители