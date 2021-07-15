«Левые» "Гуччи" и поддельные "Ролекс": сочинцы и крымчане поделились приметами провинциала на море

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Так, в качестве одного из признаков участники опроса назвали хождение с голым "пузом" или в одном купальнике по общественным местам - набережной, магазинам, торговым центрам, кафе, транспорту.

Еще один признак - поддельные бренды, «левые» сумки "Гуччи", поддельные часы "Ролекс", кроссовки или часы, стоимость которых в оригинале составляет свыше $30 000 на людях со старыми битыми смартфонами в маршрутках и на овощных рынках.

Также был отмечен такой признак провинциала, как громкие и мешающие окружающим беседы по видеосвязи в общественных местах ("смотри, как я отдыхаю"). И ношение громко играющих колонок, бумбоксов в местах большого скопления людей, многим из которых это может не понравиться.

Еще люди отметили обилие среди приезжих из провинции «пузатых» мужчин и женщин, явно не следящих за собой, "потому, что у нас и так сойдет". Многие отметили, что полнота отталкивает и портит вид и что ее следует стесняться и прятать, а не выставлять на всеобщее обозрение.

Кроме всего, участники опроса «припомнили» приезжим сандалии и шлепанцы, надетые на носки, лосины и кофты с леопардовым принтом в стиле "поселковый порно-шик", ношение людьми с лишним весом обтягивающих вещей.