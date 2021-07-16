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Прощание с солистом «Хора Турецкого» Горячевым пройдёт 17 июля

RT на русскомиещё 6
22 минуты назад
Прощание с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым пройдёт 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.
Прощание с солистом "Хора Турецкого" Горячевым пройдет в Москве
Фото: InstagramInstagram
«В 13:00 отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 гражданская панихида», — говорится в сообщении.
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер 15 июля в возрасте 49 лет. Как сообщает ТАСС, артист боролся с коронавирусной инфекцией в течение трёх недель.
В апреле 2019 года артисты «Хора Турецкого», в том числе Горячев, в знак солидарности с Францией после пожара в соборе Парижской Богоматери, исполнили песню Belle — самую узнаваемую композицию из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».
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