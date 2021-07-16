1,3 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID

В Подмосковье
вакцинацию от коронавируса прошли 1,3 миллиона человек. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев
в Telegram-аккаунте «Воробьев Live».
«Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают — в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что важной целью является достижение коллективного иммунитета. В Подмосковье коронавирусом заразились 354 959 человек, скончались 6 838 пациентов.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 799 человек в России, это максимальный показатель с начала пандемии.
В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 868 человек, выздоровели 5 300 908 человек.