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1,3 миллиона жителей Подмосковья привились от коронавируса

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Подмосковье вакцинацию от коронавируса прошли 1,3 миллиона человек. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-аккаунте «Воробьев Live».
1,3 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают — в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что важной целью является достижение коллективного иммунитета. В Подмосковье коронавирусом заразились 354 959 человек, скончались 6 838 пациентов.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 799 человек в России, это максимальный показатель с начала пандемии.
В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 868 человек, выздоровели 5 300 908 человек.
Общество,Андрей Воробьев,Московская Область,
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