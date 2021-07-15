Актер и музыкант Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

1/9 Актер и музыкант Петр Мамонов в Российском агентстве международной информации РИА Новости на пресс-конференции, посвященной выходу музыкального спектакля "Дед Петр и зайцы". Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Солист ансамбля "Звуки МУ" Пётр Мамонов выступает на концерте. Фото: РИА Новости 3/9 Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина "Такси-блюз" 1990 год. РИА Новости / РИА Новости Фото: РИА Новости 4/9 Музыкант Петр Мамонов, исполнивший главную роль в конкурсном фильме ХХVII Московского международного кинофестиваля "Пыль" на пресс-конференции в Доме кино. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Артист и музыкант Петр Мамонов выступил с программой "Давненько мы еще раз тебя не видели! Творческий вечер: 26 лет на сцене" в Театре Эстрады. Фото: РИА Новости 6/9 Музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей премии Кандинского в кинотеатре "Ударник" Фото: ТАСС 7/9 Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря. Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) и актриса Виктория Исакова (Настя) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря. Фото: ТАСС 9/9 15 октября. Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле "Дед Петр и зайцы" в Драматическом театре им. К.С. Станиславского. Фото: ТАСС

Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.

1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации.

13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.

14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.