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Умер Петр Мамонов

Александр Котлеткин
51 минуту назад
Актер и музыкант Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Актер и музыкант Петр Мамонов в Российском агентстве международной информации РИА Новости на пресс-конференции, посвященной выходу музыкального спектакля "Дед Петр и зайцы".
1/9 Актер и музыкант Петр Мамонов в Российском агентстве международной информации РИА Новости на пресс-конференции, посвященной выходу музыкального спектакля "Дед Петр и зайцы".
Фото: РИА Новости
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Солист ансамбля "Звуки МУ" Пётр Мамонов выступает на концерте.
2/9 Солист ансамбля "Звуки МУ" Пётр Мамонов выступает на концерте.
Фото: РИА Новости
Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина "Такси-блюз" 1990 год. РИА Новости / РИА Новости
3/9 Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина "Такси-блюз" 1990 год. РИА Новости / РИА Новости
Фото: РИА Новости
Музыкант Петр Мамонов, исполнивший главную роль в конкурсном фильме ХХVII Московского международного кинофестиваля "Пыль" на пресс-конференции в Доме кино.
4/9 Музыкант Петр Мамонов, исполнивший главную роль в конкурсном фильме ХХVII Московского международного кинофестиваля "Пыль" на пресс-конференции в Доме кино.
Фото: РИА Новости
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Артист и музыкант Петр Мамонов выступил с программой "Давненько мы еще раз тебя не видели! Творческий вечер: 26 лет на сцене" в Театре Эстрады.
5/9 Артист и музыкант Петр Мамонов выступил с программой "Давненько мы еще раз тебя не видели! Творческий вечер: 26 лет на сцене" в Театре Эстрады.
Фото: РИА Новости
Музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей премии Кандинского в кинотеатре "Ударник"
6/9 Музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей премии Кандинского в кинотеатре "Ударник"
Фото: ТАСС
Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря.
7/9 Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря.
Фото: ТАСС
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Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) и актриса Виктория Исакова (Настя) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря.
8/9 Актер Петр Мамонов (отец Анатолий) и актриса Виктория Исакова (Настя) во время съемок фильма режиссера Павла Лунгина "Остров" на побережье Белого моря.
Фото: ТАСС
15 октября. Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле "Дед Петр и зайцы" в Драматическом театре им. К.С. Станиславского.
9/9 15 октября. Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле "Дед Петр и зайцы" в Драматическом театре им. К.С. Станиславского.
Фото: ТАСС
Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.
1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации.
13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.
14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
«Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», - подчеркивала она.
Общество,Фото,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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