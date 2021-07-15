Актер и музыкант Петр Мамонов
скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.
1 июля супруга музыканта Ольга
рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации.
13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.
14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
«Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», - подчеркивала она.