"В основном отрицательное": Познер об отношении к России в мире

Российский телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru рассказал , что к России как к стране, «к режиму», за границей относятся в основном отрицательно. Он считает, что всё дело в политике.

Что касается отношения к нам как к стране. Это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму. Отношение отрицательное, — отметил журналист.

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Но поскольку мы всё-таки европейская страна, вне всякого сомнения, и наше искусство европейское, а никакое не азиатское, то неудивительно, что в Европе его высоко ценят. В Америке (в США. — NEWS.ru) тоже, конечно. Ну, Америка, в конце концов, состоит из бывших европейцев, — резюмировал Познер.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Forbes рассказал, как Россия и США могут наладить отношения. Также он объяснил, в чем заключается историческая причина разлада между странами.

Познер назвал единственный способ улучшить отношения между Россией и США.

«Чтобы выстроить с нами отношения, Соединенным Штатам необходимо понять: у нас могут быть разногласия, но это разногласия равных участников дискуссии», — заявил журналист.

Он отметил, что после распада СССР Россия хотела сближения с США. «Но есть одно свойство русского характера: мы не можем плясать под чужую дудку», — объяснил он причину, по которой возникли разногласия. Россия же, по его мнению, «по разным историческим причинам просто не способна быть чьим-либо вассалом».

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, которые не были восприняты там позитивно. По словам Познера, именно после этого началось резкое ухудшение отношений двух стран.

Также Познер предположил, что отношения России с Китаем ухудшатся по той же причине.

«Китайцы совершенно явно дают понять, что будут поступать так, как хотят, и указывать им не надо», — предупредил телеведущий.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в будущем Китай займет место ведущей мировой державы. Журналист в связи с такой перспективой призвал Россию сплотиться с США, посчитав эту страну более близкой.

«Я являюсь одним из тех людей, кто опасается Китая. И Китай, безусловно, выдвигается на первое место в мире — экономически, а последствия этого даже трудно просчитать», — заметил он.

Познер отдал должное феноменальным успехам, которых добился Китай, но уточнил, что у жителей КНР другое мировоззрение, отличающееся от европейского и от христианского взгляда на мир. По словам ведущего, это «совсем другая культура, это другое восприятие того, как человек должен жить».

Журналист уверен, что к 2040 году какой-либо стране в одиночку «противостоять Китаю будет невозможно». Познер посчитал, что сделать это смогут только «две страны или три организации».

Одной из них ведущий назвал Европейский союз

«Другое дело, что он какой-то не очень союз. Поэтому как бы вот так. Но Соединенные Штаты и Россия — да, могут. Могут при понимании этой опасности», — подчеркнул Познер.

Ранее Познер заявлял, что Китай стал иметь большее влияние в мировой политике, чем Россия. Он посчитал, что победа КНР состоит в том, до какой степени азиатская страна может менять обстановку в других государствах.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что различия между представителями разных национальностей, в том числе русскими и американцами, заключаются в разной «заточке».

«Если попытаться словами описать совокупность поведенческих и психологических черт, которая отличает русского от американца, получится поверхностная и невнятная чепуха. Между тем разница есть, несомненная и очевидная. Пытаясь определить ее суть одним точным словом в разговоре с сыном, я услышал от него определение, которое мне кажется исключительно удачным: другая, сказал он, заточка. Ну просто здорово как точно!» – написал Познер в посте на официальной странице «Яндекс.Дзен».

По его словам, «мы рождаемся с определенным набором генов, который сыграет важнейшую роль в нашей жизни, но рождаемся абсолютно «необработанными».

«С момента появления на свет начинается эта самая обработка, заточка. В ней принимает участие множество сил: родители, знакомые, воспитатели, учителя, образ жизни, общепринятые условности – словом, все, что нас окружает. ... Она-то (заточка) и создает то самое специфическое, что определяет наши национальные черты. И когда заточка завершена, этак лет к 15-16, мы перезаточке не подлежим», – выразил мнение журналист.

Он отметил, что человек может приспособиться к новым обстоятельствам, изучить чужой язык и говорить на нем без акцента, но «заточка остается, и мы до самой своей смерти в инородной среде остаемся чужими, как бы иные ни кричали, что они – «настоящие» американцы, немцы, англичане, французы, австралийцы».

Кроме того, телеведущий отметил важную черту иммигрировавших из России.

«Подавляющее большинство наших бывших соотечественников тяжело, чтобы не сказать агрессивно, реагируют на любую положительную информацию о России. Если вы станете рассказывать, как все у нас отвратительно, то в ответ получите сочувствие и участие. Но попробуйте сказать, что дела у нас идут не так уж плохо, что Москва прекрасна, что рестораны в России ничуть не хуже нью-йоркских – и перемена в реакции будет разительной. То есть как это – дела идут на поправку? О каких таких ресторанах вы говорите? А Москва всегда была и останется большой деревней! Словом, на бывшей родине ничего хорошего быть не может», – отметил Познер.

По его словам, такая реакция связана с тем, что люди покинули свой дом, но и на чужбине им – почти всем – пришлось и приходится несладко.