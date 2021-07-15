«Очень много ожиданий»: доктора наук удивила погоня россиян за «КовиВаком»

Доктор медицинских наук, реаниматолог, заместитель главврача «ковидной» 52-й больницы Москвы
Сергей Царенко заявил, что не понимает погони россиян за «КовиВаком», и рассказал о плюсах и минусах этой вакцины. Об этом пишет «Комсомольская правда
».
«КовиВак» разработали в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это цельновирионная инактивированная, классическая «советская» вакцина на основе «убитого» целого коронавируса.
В Москве «КовиВак» заканчивался уже несколько раз. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом
», связали ажиотаж с тем, что вакцина сделана по более привычной населению технологии.
Царенко отметил, что по поводу «КовиВака» «у народа было очень много ожиданий».
«Не знаю, откуда эти ожидания взялись и зачем за ней так уж гоняться. Это нормальная, хорошая традиционная вакцина», - сказал он.
Врач подчеркнул, что аналогичным образом устроена вакцина от полиомиелита, которой прививают детей.
«Если мы берем инактивированную вакцину от полиомиелита, для того, чтобы ребенка не парализовало от этого вируса, что делает производитель? Он живой вирус убивает. < > Если слишком сильно убивать вирус, организм не поймет, что это враг и не выработает иммунитет», - рассказал он.
Минусом препарата он назвал более низкий иммунитет по сравнению с векторными вакцинами, а плюсом - знакомство организма не только с S-белком, но и другими частями коронавируса – это может быть полезно при разных штаммах. Однако хороший уровень защищенности достигается только после нескольких введений такого препарата, подчеркнул Царенко.
«Если вы заглянете в график прививок детей, то вы заметите, что инактивированная вакцина полиомиелита вводится тоже пять-шесть раз», - заключил он.