«Очень много ожиданий»: доктора наук удивила погоня россиян за «КовиВаком»

Минусом препарата он назвал более низкий иммунитет по сравнению с векторными вакцинами, а плюсом - знакомство организма не только с S-белком, но и другими частями коронавируса – это может быть полезно при разных штаммах. Однако хороший уровень защищенности достигается только после нескольких введений такого препарата, подчеркнул Царенко.