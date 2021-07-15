Эфир Соловьева прервали немецкие полицейские

14 июля в эфире Сосновский рассказывал о противоречиях в отчете ОЗХО по дате забора крови и анализов Алексея Навального. В это время в дверь квартиры начали звонить и стучать. Оказалось, к Сосновскому пришли полицейские. По его словам, они уточнили его имя и адрес, узнали, все ли в порядке, после чего ушли.
«Я не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что кто-то внимательно следит за тем, где я нахожусь, что я делаю, и дает какие-то сигналы», — сказал гость.
По мнению Соловьева, это могло быть связано с деятельностью Сосновского, который активно освещает ситуацию с Алексеем Навальным.