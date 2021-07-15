Пока вы в маске: ЕС планирует открыть въезд для привитых россиян

Россия и ЕС обсудят признание COVID-сертификатов
Евросоюз
направил в Россию
техническую информацию об электронных COVID-сертификатах, которые начали функционировать на территории стран этим летом. Признание сертификатов вакцинации российский Минздрав
планирует обсудить с европейскими коллегами в ближайшее время, пишут «Известия». Если соглашение между российскими и европейскими медиками будет достигнуто, то россиянам не придётся ждать, пока будет одобрена заявка на признание вакцины «Спутник V».
Посол Словении рассказал о здоровье после прививки "Спутником V"
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает РИА Новости. По его словам, многие сотрудники дипмиссии уже прошли вакцинацию от COVID-19, но еще остаются те, кто боится делать прививку.
В «Единой России» предложили отправить детей медиков из «красных зон» на отдых
Первый вице-спикер Совета Федерации
, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях. Об этом сообщается на сайте партии. На отдых планируют отправить 11 тысяч детей.
Догилева выписалась из больницы после COVID
Российская актриса Татьяна Догилева
рассказала в соцсетях, что выписалась из больницы. Ее госпитализировали неделю назад с коронавирусом. Актриса поблагодарила врачей, медицинских сестер и санитарок, которые ее лечили и заботились о ней во время пребывания в больнице.
В Москве проверят вакцинацию работников сферы услуг
Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков
сообщил о старте проверок соблюдений требования о вакцинации. Речь идет о предприятиях в сфере услуг, 60% персонала которых подлежат обязательной вакцинации. Контроль исполнения будет осуществляться органами исполнительной власти столицы
и Роспотребнадзором
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