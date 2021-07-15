В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы в маске: ЕС планирует открыть въезд для привитых россиян

Елена Прошина
17 минут назад

Россия и ЕС обсудят признание COVID-сертификатов

Евросоюз направил в Россию техническую информацию об электронных COVID-сертификатах, которые начали функционировать на территории стран этим летом. Признание сертификатов вакцинации российский Минздрав планирует обсудить с европейскими коллегами в ближайшее время, пишут «Известия». Если соглашение между российскими и европейскими медиками будет достигнуто, то россиянам не придётся ждать, пока будет одобрена заявка на признание вакцины «Спутник V».

Посол Словении рассказал о здоровье после прививки "Спутником V"

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает РИА Новости. По его словам, многие сотрудники дипмиссии уже прошли вакцинацию от COVID-19, но еще остаются те, кто боится делать прививку.

В «Единой России» предложили отправить детей медиков из «красных зон» на отдых

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях. Об этом сообщается на сайте партии. На отдых планируют отправить 11 тысяч детей.

Догилева выписалась из больницы после COVID

Российская актриса Татьяна Догилева рассказала в соцсетях, что выписалась из больницы. Ее госпитализировали неделю назад с коронавирусом. Актриса поблагодарила врачей, медицинских сестер и санитарок, которые ее лечили и заботились о ней во время пребывания в больнице.

В Москве проверят вакцинацию работников сферы услуг

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил о старте проверок соблюдений требования о вакцинации. Речь идет о предприятиях в сфере услуг, 60% персонала которых подлежат обязательной вакцинации. Контроль исполнения будет осуществляться органами исполнительной власти столицы и Роспотребнадзором.
Общество,Евгений Данчиков,Татьяна Догилева,Андрей Турчак,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Единая Россия,Совет Федерации,Правительство Москвы,ЕС,газета "Известия",РИА Новости,Россия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители