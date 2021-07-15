Пока вы в маске: ЕС планирует открыть въезд для привитых россиян

Россия и ЕС обсудят признание COVID-сертификатов

Посол Словении рассказал о здоровье после прививки "Спутником V"

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает РИА Новости. По его словам, многие сотрудники дипмиссии уже прошли вакцинацию от COVID-19, но еще остаются те, кто боится делать прививку.