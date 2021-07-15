Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников

Работодатели в ряде отраслей будут обязаны отстранить сотрудников от работы без сохранения заработной платы, если те откажутся привиться от COVID-19 и не смогут предоставить документы о медотводе. Об этом со ссылкой на письмо Роструда ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» пишут « Известия ».

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В документе подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ , также основанием для отстранения от работы может стать нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

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Вернуться на работу непривитые россияне смогут либо после вакцинации, либо по окончании пандемии. Перевод на удаленную работу не является альтернативой отстранению — так как сотрудники, работающие дистанционно, также должны проходить вакцинацию, пояснили в ведомстве.

Дата отстранения зависит от сроков проведения прививочной кампании в регионе. Так, в Москве, первой объявившей об обязательной вакцинации работников ряда отраслей, отстранение от работы может быть оформлено уже с 15 августа, говорится в письме Роструда.

При этом к 15 июля московские рестораны в целом успели провести прививочную кампанию и достичь показателя 60% получивших хотя бы первую дозу препарата. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил изданию, что даты начала проверок числа вакцинированных на предприятиях пока нет.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.