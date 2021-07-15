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Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников

Алиса Селезнёва
58 минут назад
Работодатели в ряде отраслей будут обязаны отстранить сотрудников от работы без сохранения заработной платы, если те откажутся привиться от COVID-19 и не смогут предоставить документы о медотводе. Об этом со ссылкой на письмо Роструда ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» пишут «Известия».
Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников
Фото: ТАССТАСС
В документе подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ, также основанием для отстранения от работы может стать нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
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Вернуться на работу непривитые россияне смогут либо после вакцинации, либо по окончании пандемии. Перевод на удаленную работу не является альтернативой отстранению — так как сотрудники, работающие дистанционно, также должны проходить вакцинацию, пояснили в ведомстве.
Дата отстранения зависит от сроков проведения прививочной кампании в регионе. Так, в Москве, первой объявившей об обязательной вакцинации работников ряда отраслей, отстранение от работы может быть оформлено уже с 15 августа, говорится в письме Роструда.
При этом к 15 июля московские рестораны в целом успели провести прививочную кампанию и достичь показателя 60% получивших хотя бы первую дозу препарата. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил изданию, что даты начала проверок числа вакцинированных на предприятиях пока нет.
С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, клиентских подразделений банков, почты, а также чиновники. К 13 июля обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в 31 регионе России.
Общество,Алексей Немерюк,Роструд,Правительство Москвы,газета "Известия",Россия,
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