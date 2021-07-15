Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников

На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы
и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, клиентских подразделений банков, почты, а также чиновники. К 13 июля обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в 31 регионе России.