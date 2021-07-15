Пока вы спали: Российский бизнес ждет локдауна

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Российский бизнес ждет локдауна

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Более половины предпринимателей в России (51,5%) ожидают повторного локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом со ссылкой на опрос, организованный сервисом онлайн-исследований Oprosso, пишет РБК.

При этом большинство опрошенных предринимателей (62,3%) сообщили, что уже готовы к подобному развитию событий. 28% респондентов отметили, что могут проработать в таком режиме без потерь для бизнеса несколько месяцев, а 23,5% рассматривают возможность дистанционной работы бессрочно. Только 18% респондентов заявили, что их бизнес не сможет работать без убытков в случае дистанционной работы.

На Украине поспорили об олигархах

В Раде готовятся ко второму чтению внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах, который предполагает внесение богатейших людей страны в отдельный список и введение ряда ограничений на участие их в политической жизни. Что именно происходит на Украине, разбирались «Известия».

Оппозиция уже обратила внимание на то, что вносить предпринимателей в список олигархов будут президент Зеленский и подчиняющийся ему Совет национальной безопасности и обороны. По мнению представителей оппозиции, таким образом власть сможет уничтожать политических оппонентов. При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что за решением о внесении в список будут стоять американцы, которые «давно требуют ограничить влияние украинских олигархов».

В России назвали условия переговоров о транзите газа

Россия готова обсуждать с Киевом вопросы транзита газа, однако не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегают украинские власти. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный

Сейчас между Россией и Украиной действует соглашение о транзите до 2024 года, предусматривающее прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. На фоне завершения строительства «Северного потока-2» Киев начал требовать гарантии дальнейшей прокачки российского газа через территорию Украины, в частности, заключения контракта на 15 лет.

Организаторы концертов попросили о послаблениях

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских обратились в Роспотребнадзор с просьбой изменить схему регулирования крупных мероприятий, в частности ввести протокол о COVID-free-концертах. Об этом пишет «Коммерсант».

Пускать на «свободные от коронавируса» мероприятия предлагается по QR-коду, по сертификатам о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестаи давностью не более трех дней, а также по справкам о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

Китай скупает порты

Китай постепенно скупает крупнейшие мировые порты, либо получая контрольные пакеты акций, либо выдавая кредиты странам и забирая за долги. Сейчас Пекин готов реализовать такую схему в Черногории, получив порт Бар, пишет «Взгляд».