Женщина сделала себе укладку в баре и попала на видео

Жительницу Флориды, которая сделала себе укладку в баре сняли на видео. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.На размещенных в сети кадрах женщина, имя которой не указано, подключила к розетке щетку для сушки волос и начала укладывать свои локоны. Она была одета в светлый топ и шорты в черно-белую полоску.Видео было снято в спортивном баре Duffy’s Sports Grill в Майями. На кадрах видно, что посетители заведения смотрят футбольный матч и не обращают внимания на героиню ролика.