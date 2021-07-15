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Женщина сделала себе укладку в баре и попала на видео

Юрий Столбов
38 минут назад
Жительницу Флориды, которая сделала себе укладку в баре сняли на видео. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.
На размещенных в сети кадрах женщина, имя которой не указано, подключила к розетке щетку для сушки волос и начала укладывать свои локоны. Она была одета в светлый топ и шорты в черно-белую полоску.
Видео было снято в спортивном баре Duffy’s Sports Grill в Майями. На кадрах видно, что посетители заведения смотрят футбольный матч и не обращают внимания на героиню ролика.
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