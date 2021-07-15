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На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", — рассказали организаторы.
Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например, даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби.
"Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.
Житель Южно-Сахалинска отметил важность поддержки семьи, а его жена и дети верили в его успех.
У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких.
"Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.
До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о своем заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.
Общество,Анатолий Ким,Столото,РИА Новости,Москва,Южно-Сахалинск,
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