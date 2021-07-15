Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

"Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", — рассказали организаторы.
"Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.
"Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.